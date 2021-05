Bingöl'de kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor, yemekler evlere ulaştırılıyor

Bingöl’de Türk Kızılayı tarafından Ramazan ayında yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi için her gün kazanlar yakılarak, 3 çeşit sıcak yemek yapılıp evlere ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Bingöl Şubesi Sıdıka Hanım Aşevi, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği Ramazan ayında yaptığı sıcak yemek ve diğer yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında iftar çadırlarının kurulmadığı ve toplu iftar organizasyonların yapılmadığı kentte, aşevinde hijyenik bir şekilde kurulan kazanlarda her gün hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek, özenli paketlenip, evlere ulaştırılmak için yola çıkartılıyor. Yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibine mobil ekipler sayesinde sıcak yemekleri ulaştıran gönüllüler, aynı zamanda çeşitli desteklerde de bulunuyor.

Ramazan ayındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Bingöl Şube Başkanı Feyzi Kaya, "Sıdıka Hanım Aşevi olarak 2011 yılından beri Bingöl Valiliğimiz ve Kızılay Genel Başkanlığı’mızın destekleriyle ilimizde ihtiyaç sahibi bin 100 kişiye yıl boyu hafta içi her gün 3 çeşit sıcak yemeği servis araçlarımızla birlikte evlerine teslim ediyoruz. Mübarek Ramazan ayı dolayısıyla da hafta sonu da dahil olmak üzere değerli bağışçılarımızın destekleriyle bu sayıyı 2 bin kişiye çıkararak ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

Sıcak yemeğin yanı sıra pandemi nedeniyle kentteki ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki desteği de sunduklarını aktaran Kaya, 500 aileye 250 TL’lik, 818 aileye ise 500 TL’lik nakdi yardım yapıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.