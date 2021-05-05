Meteorolojiden Bingöl ve Tunceli için yağış uyarısı

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Meteoroloji Bingöl ve Tunceli için gök gürültülü sağanak yağış uyarısıyla birlikte bölge geneline orta kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:"Bölgemizde havanın parçalı az bulutlu, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde parçalı çok bulutlu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üstünde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların ise hafif, yer yer orta kuvvette eseceğinin tahmin edilmektedir"denildi.

Öteyandan Tunceli ve Bingöl çevrelerinde beklenen sağanak yağışlarla beraber yer yer meydana gelebilecek dolu,yıldırım,ani sel,su

baskını risklerine karşı da uyaran merkez, tedbirli olunmasını önerdi.

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