Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem



BİNGÖL DHA BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 00.27'de merkez üssü Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 10.36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezi ile çevre ilçe ve köylerde hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade edildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de, merkezüssü olarak Karlıova'nın Sarıkuşak köyü olarak verdiği depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova BİNGÖL, (DHA)-

2021-05-06 01:00:13



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