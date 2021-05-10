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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'den, tedbirlere bayramda tam uyma çağrısı

İHA

Bingöl'den, tedbirlere bayramda tam uyma çağrısı

Bingöl'de tam kapanma ile birlikte vaka sayılarında yaşanan ciddi düşüsün sürmesi için İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, Ramazan Bayramı'nda da tedbirlere tam uyarak bugüne kadar verilen emeklerin boşa gitmesine izin verilmemesini istedi.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, yaptığı açıklamada:" İlimizde vaka artışından sonra alınan önlemler, kamu kurumlarımızın etkin mücadelesi, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışması ve halkımızın tam kapanma döneminde elinden gelen gayreti göstermesiyle vaka sayılarımızda bir düşüş eğrisi yakalama şansı bulduk” dedi.
Kent olarak kurallara uyulduğunda vaka sayılarının azalabildiğini bir kez daha gördüklerine değinen Gündoğdu," Vaka sayılarımız kurallara uyduğumuz bu günlerde azalmaya devam ediyor. İl olarak birlikte çok şey başardık, vaka sayılarımızı düşürdük, şimdi önümüzde daha zoru, yani vaka sayısındaki düşüşü güçlendirip, kalıcı hale getirmemiz gereken bir dönem var. Covid19 mücadelemizde kararlı duruşumuzu Ramazan Bayramı'nda da koruyalım, bugüne kadar verilen emeklerin boşa gitmesine izin vermeyelim. Lütfen Ramazan ayı boyunca gösterdiğimiz özeni, Ramazan Bayramı'nda da gösterelim. Misafir kabul etmeyelim. Bayramlaşmalarımızı telefonla, görüntülü olarak yapalım. Virüsün aramızda yeniden dolaşmasına, verilen bunca emeğin boşa gitmesine neden olmayalım. Lütfen bu emeği zayi etmeyelim. Bu Ramazan Bayramı birbirimizden ayrı geçirdiğimiz son bayram olsun. Tam kapanmayla gösterdiğimiz bu büyük fedakârlık ve çalışma boşa gitmesin. Vaka sayımızdaki azalışı kalıcı hale getirip, okullarımızın açıldığı, sosyal hayatımızın yeniden hareketlendiği, birbirimizi yeniden gönül rahatlığıyla ziyaret ettiğimiz günlere yeniden ulaşmak, ilimizin rengini yeniden maviye dönüştürmek elimizde. Bunu ancak hep birlikte mücadele edersek başarabiliriz”diye konuştu.
Gerekli özeni ve dikkatin gösterilmemesi durumunda Covid 19’un ne kadar hızlı yayıldığın herkesin acı bir şekilde gördüğünü anımsatan Gündoğdu,akraba, komşu ve mezarlık ziyaretlerinin ertelenmesini, maske, mesafe ve temizlik kurallarına da riayet etmeye dikkat edilmesini önerdi.

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