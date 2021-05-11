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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’deki STK’lardan İsrail’e tepki

İHA

Bingöl’deki STK’lardan İsrail’e tepki

Bingöl’deki Sivil Toplum Kuruluşları (STK), İsrail’in Mescidi Aksa’ya yaptığı saldırıyı kınadı.
Bingöl’de MemurSen İl Başkanlığı öncülüğünde kentteki diğer STK’lar, İsrail’in Filistin ve Mescidi Aksa’ya yaptığı saldırıları kınayan bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasının ardından İsrail’i kınamak amacıyla araçlarla konvoy gerçekleştirildi.
Sendikanın önünde yapılan basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Yunus Kava,”Biz bugün burada hatırlatma yapmak için, o, teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Evet. İnsan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. Covidi, stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid Aksaya saldıran terörist İsrail’in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. Fakat biz şunu da biliyoruz, Ziyanda olan bu asırda, başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail’in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir” dedi.
Mescidi Aksa’yı savunmanın sadece Filistin’in değil tüm Müslümanların davası olduğuna değinen Kava, “Onların, saldırılarını her gün biraz daha genişletmelerinin en büyük nedeni, İslam dünyasının dağınıklığı, duyarsızlığındandır. Mescidi Aksa ve Kudüs Davası sadece Filistinlilerin veya sadece Arapların davası değil, bütün Müslümanların davasıdır. Mescidi Aksa’yı savunmak sadece Filistinlilerin değil, bütün Ümmetin görevidir. Bu nedenle Aksa’yı en ön cephede savunan Müminler asla yalnız ve yardımsız bırakılmamalıdır. Tarih İsraili devlet olarak, bilim siyonizmi fikir olarak reddetmiştir. Bu açık ve net. Şimdi sıra Müslümanlarda ve dünyanın tüm iyi insanlarında; İsrail’i kanıyla, kiniyle ve kiriyle, zulmü ve terörüyle zihinlerimizde reddetmenin, işgalci olduğu coğrafyadan ve sistemlerden defetmenin vaktidir” şeklinde konuştu.

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