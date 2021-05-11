Bingöl’deki minibüs kazasındı 1 kişi hayatını kaybetti

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Bingöl’de minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 16 kişiden durumu ağır 1’i hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Aşağı köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman B. Kontrolündeki 12 KM 0249 köy minibüsü merkezden Yelesen köyüne gideceği sırada Aşağı köy girişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.Kazada araç içinde bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada yaralananlardan Hasan Budulgan (75) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer 15 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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