Nehirde mahsur kalan inek kurtarıldı

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Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde mahsur kalan inek, itfaiye eri Muzaffer Aktekin tarafından kurtarıldı.

Genç ilçesinden geçen Murat Nehri'ndeki ineğin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye gelen Genç Belediyesi bünyesindeki itfaiye eri Muzaffer Aktekin, inek için kurtarma çalışması başlattı. Aktekin, halatla ineği nehirden çıkararak, sahibi Sıdık Dener'e teslim etti.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2021-05-12 13:28:11



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