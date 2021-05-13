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Bingöl’de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı

İHA

Bingöl’de bayram namazı, Covid-19 tedbirleri alınarak kılındı

Bingöl’de Ramazan Bayramı namazı korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında eda edildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de tam kapanma süreci Ramazan Bayramı’nda da devam ediyor. Alınan kararla Ramazan Bayramı namazı camilerde Covid19 tedbirlerine göre maske ve mesafeli kılındı. Kentte Ulucamii’ne gelen vatandaşlar mesafeli bir şekilde saf tutarak namazlarını kılarak dua etti.
Hem pandemi hem de Kudüs’teki olaylar nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini belirten İl Müftüsü Ahmet Süzen," Allah’a şükürler olsun ki bir Bayram namazını camilerimizde eda ettik. Tabi buruk bir Ramazan, buruk bir bayram yaşıyoruz. Gerek bu salgın sebebiyle gerekse birkaç gündür Kudüs’te yaşanan olaylar sebebiyle gerçekten üzgünüz. Salgın tedbirlerine uymak hem insanlık hem de imanımızın gereği diye düşünüyoruz. Zararı yok bu bayram geriden, uzaktan, telefonla, iletişim araçlarıyla bayram yapalım. En yakınlarımız olsa bile. Ziyaretleri hiç yapmadan pandemi tedbirlerine göre yaparsak daha güzel olur” dedi.
Pandeminin son bulacağı bir bayram umut ettiklerini belirten vatandaşlardan Naim Tan da “Malumunuz pandemiden dolayı buruk bir bayram. İnşallah pandeminin son bulacağı bir bayram olur. Ona vesile olur. Bu bayramı da geçen bayram gibi evimizde geçireceğiz. İnşallah bu son olur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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