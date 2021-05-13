Otizmli Yunus, derede boğulmuş halde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, gün içerisinde kendisinden haber alınamayan 10 yaşındaki otizmli Yunus Göker, Gayt Deresi'nde boğulmuş halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Bingöl merkezde meydana geldi. Göker ailesi, otizmli çocukları Yunus Göker'in evde olmadığın fark etmesi üzerine aramaya başladı. Komşularının da katıldığı arama çalışmalarında Yunus Göker, Gayt Deresi'nde boğulmuş halde bulundu.

Yunus'un dereden çıkarılan cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-05-13 20:11:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.