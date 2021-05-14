Nesli tükenmekte olan dağ keçisi, spor kulübünün logosu oldu

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde nesli tükenmekte olan dağ keçisine dikkat çekmek için Kiğı Spor Kulübü logosunda dağ keçisi kullandı.

Futbol, basketbol, voleybol, kayak, atletizm ve su sporları branşlarını içinde barından 'Kiğı Spor Kulübü' kuruldu. Bölgede nesli tükenmekte ve avlanması yasak olan dağ keçisine dikkat çekmek isteyen kulüp yönetimi, Kiğı Spor Kulübü'nün logosunda dağ keçisi kullanılmasına karar verdi. Futbol ve atletizm alanında tescillerini alan kulüp, bölgede yaşayan gençleri sporda başarılara taşıyacak.



Gökhan Akdoğan: "Farkındalık oluşturmak istedik"

Dağ keçisi neslinin tükenmekle karşı karşıya kaldığını ifade eden Kiğı Spor Kulübü Başkanı Gökhan Akdoğan, "Biz dağ keçisini amblemimizde kullanarak, farkındalık oluşturmak istedik. Çünkü bu hayvanımızın şuanda nesli tükenmek üzeredir. Nesli tükenmekte olan dağ keçimizi bir spor kulübü olarak logomuza işledik" dedi.



"Yeterli altyapı yok"

İlçedeki gençlerin sportif faaliyetini göstermesi konusunda bazı sıkıntıların yaşandığına da dikkat çeken Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin sportif faaliyetlerde bulunması için yeterli bir altyapı yok. Biz bu altyapıyı oluşturmak adına spor kulübümüzü kurduk. Futbol ve atletizm alanında kulp tescilimizi aldık. 7 yaşından başlayıp 18 yaşına kadar futbol okulumuzun çalışmaları başladı"



Abdurrahman Delen: "Halkımız dağ keçilerine karşı çok duyarlıdır"

Kiğı Spor Kulübünü ziyaret eden Halk ozanı Abdurrahman Delen ise logoda dağ keçisi kullanılmasının önemine dikkat çekerek, "Geçmişine bakıldığı zaman Kiğı, Türkiye’nin en eski ilçelerinden bir tanesidir. Geçmişi çok eskiye dayanan kadim bir ilçemizdir. 1900'lü yıllarda bölgede 40 binin üzerinde nüfusun olduğu, kuyumcu atölyelerinin yoğunlukta olduğu altın üretilen bir ilçemizdir. Türkiye’nin ilk sübyan okulu Kiğı’da açılmıştır. Bizim bölge halkımız nesli tükenmekte olan dağ keçisine karşı çok duyarlıdır. Kesinlikle onlara hiçbir zarar vermiyorlar. Avlanması yasak olan bu hayvanların beslenebilmesi için dağlara ve arazilere otlar bırakılıyor. Dağ keçisini logolarında kullanan Kiğı Spor Kulübüne teşekkürlerimi sunar, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

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