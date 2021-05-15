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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de ihtiyaç sahibi aileye destek

İHA

Bingöl’de ihtiyaç sahibi aileye destek

Bingöl'ün Solhan ilçesinde eşya ihtiyacı olan aileye koltuk takımı hediye edilerek ailenin bayram sevincine katkıda bulunuldu.
Solhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri, ev incelemeleri esnasında 3 çocuğu ile birlikte yaşayan bir annenin eşya desteğine ihtiyaç duyduğunu tespit etti. Bunun üzerine ailenin güzel bir bayram geçirebilmesi ve çocukların bayram sevincine bir nebzede olsa ortak olunması amacıyla ihtiyaç duyulan koltuk takımı temin edilerek aileye hediye edildi.
Personelleriyle birlikte nitelikli hizmet sunabilmek adına çalışmalara pandemi sürecinde de ara vermeden devam ettiklerini belirten merkez müdürü Seyfettin Özdemir, meslek elemanları tarafından tespit edilen ailenin ihtiyaçlarını ivedilik ile gidererek bayram mutluluklarına ortak olduklarını kaydetti.

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