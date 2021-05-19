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Bingöl’ün Genç ilçesinde çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi Hanlar Bölgesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yayılması için araziye çıkarılan büyükbaş hayvanlardan biri, bataklık kısma girerek çamura saplandı. Sahibi, ineği uğraşlar sonucu çıkaramayınca İtfaiyeden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, iş makinesi yardımıyla ineği saplandığı bataklıktan çıkardı.

Sahibine teslim edilen hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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