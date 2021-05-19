Kamyon şarampole devrildi, sürücü kazayı ucuz atlattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’ün Solhan ilçesinde kamyon şarampole devrildi, sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Solhan ilçesi Arakonak Beldesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.G. idaresindeki 65 AAT 748 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi.

Kazayı, sürücü hafif sıyrıklarla atlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.