Bingöl’de iki araç çarpıştı, sürücülerden biri yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, KarlıovaErzurum Karayolu Kanitaht Mahallesi hastane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat B. idaresindeki 02 AS 323 araç ile Yiğit Ş. yönetimindeki 25 APP 930 plakalı araç hastane mevkiinde çarpıştı.Kazada Fırat B. yaralanırken, diğer araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı, ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.