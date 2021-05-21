Bingöl'de bin 500 kişinin tarımsal istihdamına katkı sağlayacak projede sona gelindi

Bingöl'de milli ekonomiye yılda 14 milyon lira ile bin 500 kişinin istihdamın katkı sağlaması beklenen Gözeler Sulama projesinde sona gelindiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;" DSİ, Bingöl ilimize yaptığı yatırımlarla, şehrin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bingöl ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır"denildi.

Ayrıca, 'Gözeler Sulama' projesiyle ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bu kapsamda Bingöl Gözeler Sulaması İnşaatı çalışmalarında sona gelindi. Projenin bitirilmesi ile birlikte 2021 yılı sulama sezonunda toplamda 15 bin 720 dekar tarım alanı cazibeli borulu sulama şebekesi sulanması temin edilecektir. Su kaynağı Gülbahar Barajı olan Gözeler Sulamasında çok ufak imalatlar dışında tamamlanmış olup, 15 bin 720 dekar arazinin sulanması ile birlikte milli ekonomiye yılda 14 milyon lira katkı, ayrıca 1.500 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır" dedi.

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