Bingöl'de orman yangını

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Doludere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yangının çıktığını fark eden köy sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.
DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2021-05-21 17:01:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.