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Şehrin dışında, yeşilin içinde 200 yıldır şifa dağıtıyor Kas ve eklem ağrıları için burayı tercih ediyorlar Bingöl’deki kaplıcalara yoğun ilgi

İHA

Şehrin dışında, yeşilin içinde 200 yıldır şifa dağıtıyor Kas ve eklem ağrıları için burayı tercih ediyorlar Bingöl’deki kaplıcalara yoğun ilgi

Bingöl’ün Kığı ilçesinde bulunan ve çeşitli eklem ağrılarına iyi gelen kaplıcalar yoğun ilgi görüyor. Şifalı su olarak bilinen kaplıcaların geçmişi ise yaklaşık 200 yıl kadar öncesine dayanıyor.
Yeşil doğası ile bilinen Bingöl’ün Kığı ilçesine bağlı Sabırtaşı köyünde bulunan kaplıcalar 200 yıllık geçmişi ile hizmet vermeye devam ediyor. Şehrin dışında, yeşilin içinde bulunan kaplıcalar ziyaretçilerine adeta şifa dağıtıyor. İçerisinde taşıdığı mineraller ile bel, boyun, romatizma ve çeşitli kaseklem hastalıklarına da iyi gelen kaplıca, bölgedeki halkın yanı sıra şehir dışından da gelen ziyaretçilerine şifa dağıtıyor. Kaplıcalar yılın her mevsimi rağbet görüyor.

"Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum"
Bingöl’ün Kığı ilçesinin Sabırtaşı köyünde bulunan kaplıcaya çok eskiden beridir gittiğini ifade eden İbrahim Zilekoğlu, “Benim sağ omuzumda kas yırtılması ve boynumda fıtık vardı. Sağ elimi omzuma dokunduramıyordum. Bu yıl ikinci gelişimde elimi omzuma rahatlıkla dokundurabiliyorum. Herkese buraya gelmesini tavsiye diyorum” dedi.
Kaplıcaların şifalı olduğunu ifade eden Halk Ozanı Abdurrahman Delen, “Buradaki şifalı suların 200 yıllık bir geçmişi var. Burasının doğallığı bozulmamış bir yer olmasıyla biliniyor. Burada romatizmaya, kalp hastalarına, kadın hastalıklarına, bel fıtığına ve eklem ağrılarına iyi geldiği biliniyor. Buradaki kaplıcanın su değerleri de oldukça iyidir. Birçok vatandaşımız böyle kaplıca olduğunu bilmiyor” diye konuştu.

"Eskiden katırlar ile buradaki şifalı sulara gelirdik"
İstanbul’dan geldiğini söyleyen Asım Özaltın, “Babamız bizi çocukken buraya getirirdi. Eskiden katırlar ile buradaki şifalı sulara gelirdik. Şifalı su olduğunu biliyorum. Biz de memleketimize geldiğimiz zaman buldukça bu kaplıcalara geliyoruz” şeklinde konuştu.

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