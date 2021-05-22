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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rus Smaçör Dmitriy Ilinykh, Solhanspor’da

İHA

Rus Smaçör Dmitriy Ilinykh, Solhanspor’da

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bingöl ekibi Solhanspor, Rus Smaçör Dmitriy Ilinykh'yi kadrosuna kattı.
Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor Kulübü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Ziya Sözen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ” 202021 sezonunda dahil olduğumuz Efeler Ligi’nde ikinci sezon hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Önemli görüşmeler yapıyoruz ve nihayete erdirdiğimiz transferlerimizi de kamuoyu ile paylaşıyoruz. İkinci yabancı oyuncu transferimizi deneyimli smaçör Dmitriy Ilinykh olarak gerçekleştirdik. 2.01 boyunda ve 1987 doğumlu smaçör Dmitriy Ilinykh, 15 yaşında voleybola başlayıp birçok kupa ve ödül kazanıp Rusya milli takımında başarılara imza attı. 2004 yılında Dünya Gençler Şampiyonası'nda Rusya milli takımına önemli katkılar sunan ve 2006 Avrupa Gençler Şampiyonasında milli takımda oynayıp 2011 yılında Dünya Ligi'ne katıldı. İlk olarak Rusya LokomotivBelogorie Belgorod takımında 2004/05 2007/08 arasında mücadele eden, Qatar ve Yunanistan’da da forma şansı bulan tecrübeli smaçör Dmitriy Ilinykh, 202122 sezonunda Solhanspor’umuzda mücadele edecek. Kulübümüz ve Sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum”dedi.

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