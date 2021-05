Bingöl’deki acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti

BingölElazığ Karayolunda 1993 yılında bölücü terör örgütü tarafından 33 Mehmetçiğin şehit edilmesinin üzerinden tam 28 yıl geçti ama olay hafızalardan hiçbir zaman silinmedi.

24 Mayıs 1993’te acemi birliklerini tamamlayan ve Malatya’daki toplanma merkezine geçerek usta birliklerine gitmek için yola çıkan sivil ve silahsız erler, BingölElazığ Karayolu’nda PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp otobüsten indirilerek şehit edilmiş, 3 asker de o dönemde yaralı kurtulmuştu. Aradan geçen 28 yıla rağmen unutulmayan 33 şehit er için BingölElazığ karayolunun 13. kilometresindeki Anıttepe mevkisinde temsili mezarlardan oluşan ve vatandaşların da rahat ziyaret edebilmeleri için anıt yapıldı. Her zaman fırsat buldukça anıtları ziyaret eden Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, 28 yıl önce yaşanan acı olayı İHA muhabirine anlattı.

Tan, “Terörün tüm vahşetiyle yaşandığı 90’lı yıllardı. PKK terör örgütü o yıllarda ülkemizin birçok yerinde katliamlar yapıyordu. Kundaktaki bebekleri şehit ediyordu. O dönemde yine bölge halkına baskı yapıyordu destek istiyordu. Bingöl halkı hiçbir zaman PKK terör örgütüne destek vermedi, yardım yataklık yapmadı. Onlar da vatansever Bingöl halkından bunun intikamını almak için özellikle bu olayı Bingöl sınırları içinde yapmak istediler. O gün Malatya’dan sivil araçlarla çıkan sivil erlerimiz 100 kişilik PKK terör örgütü mensuplarınca araçlarından indiriliyor. Buradan ormanlık alana doğru götürürken köylüler karşılıyor, hatta köylüler PKK’nın önüne geçiyor bu evlatlarımızı bırakın, gencecik insanlar diye söylüyorlar ama örgüt, erleri ormanlık alana götürüyor. Sabaha karşı gencecik erlerimizi şehit ediyorlar” dedi



“Kiminin sevdiği, kiminin nişanlısı, hayalleri, gelecekleri vardı”

Şehit olan erlerin acısını hala çektiklerini belirten Tan, “Bunun acısı tüm Türkiye, aileler çektiği gibi bizler de yıllardır çekiyoruz. Çünkü onlar daha çok gençtiler. Hepsi 20’li yaşlardaydı. Kiminin sevdiği vardı, kiminin nişanlısı vardı, hayalleri vardı, gelecekleri vardı ama maalesef eli kanlı terör örgütü onları şehit etti” şeklinde konuştu.

Şehitlerin unutulunca öldüğünü söyleyen Tan, “Biz de şehitlerimizi unutmadığımızı, hatıralarını yaşatmak için burada onların adına bir anıt yaptık. Her yıl da törenler düzenliyoruz. Ayrıca her gün onlarca insanımız geliyor. Bingöl’den olsun çevre illerden olsun geliyorlar, şehitlerimizin anıtında Fatihalar okuyorlar. Şunu biliyoruz şehitlerimiz vurulunca değil unutulunca ölürler. Biz de onların hatıralarını yaşatmak için ailelerin acısını paylaşmak için bu anıtı yapmıştık. 33 şehidimin yıl dönümünde onları rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

2126 yaş arasındaki 33 şehidin isimleri ve memleketleri ise şöyle:

“Abdullah KaraAntalya, Adem ZongurKırıkkale, Ahmet ApakDenizli, Ahmet AranManisa, Ali ArarKonya, Aydın KuzeyÇanakkale, Baki UmutluDenizli, Birol İrfan AskarAfyonkarahisar, Cavit YamanSamsun, Ercan ÇobanoğluDenizli, Erkan KaçanKonya, Hasan GültutanHatay, Haydar AslanTrabzon, Hikmet ÖzdemirMalatya, Hilmi ŞahinKonya, Hüseyin ÇelikDenizli, İbrahim ErtenKonya, İlyas UyarKonya, Mehmet Öztürk Denizli, Mehmet TuraAdana, Mevlüt ÖzkanKonya, Murat ElibolÇanakkale, Murat MenteşBolu, Musa SarıgözOsmaniye, Mustafa KoçanoğluDenizli, Mustafa YılmazKonya, Nihat OdabaşıKastamonu, Ramazan AkkayaKastamonu, Selahattin AysanIsparta, Şenol CansızSamsun, Şeref TayDenizli, Uğur Bozacıİstanbul, Ünal Kalafatİstanbul.”

