Huzur sağlandı, Gerindal Krater Gölü'ne ilgi arttı



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL merkeze bağlı Şaban köyü yakınında bulunan 2 bin 300 rakımdaki Gerindal Krater Gölü'nün, bölgede oluşan huzur ve güven ortamının ardından ziyaretçileri artıyor. Bir grup genç, 3,5 saatlik yolculuğun ardından Gerindal Krater Gölü'ne ulaştı.

Güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik son yıllarda düzenlenen kapsamlı operasyonla Doğu ve Güneydoğu'da oluşan huzur ve güven ortamı, bölgedeki doğal güzelliklere gezi etkinlikleri arttı. Bingöl'de buluşan bir grup genç, Gerindal Krater Gölü'ne gezi düzenledi. Gençler, merkeze bağlı Şaban köyü yakınlarında bulunan 2 bin 300 rakımlı Gerindal Krater Gölü'ne yaptıkları 3,5 saatlik yürüyüşün ardından ulaştı.

Yorucu bir yolculuğun ardından Gerindal Krater Gölü'ne ulaştıklarını söyleyen gençlerden Anıl Korkut, "Biraz yorucu olmasına rağmen bu eşsiz güzellik karşısında tüm yorgunluğumuzu unuttuk. Bingöl merkez, ilçeler ve özellikle Genç ilçemiz başta olmak üzere tarihi güzellikleri kayıt altına almak ve gündeme getirmek için birtakım çalışmalarımız olacaktır. Gerindal Gölü'ne ilk defa geliyoruz ulaşım sorunu var ama buraya yürüyerek doğayı tanıyarak gelmek çok daha eğlenceli oldu" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-05-23 10:53:41



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