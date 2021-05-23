Bingöl'de 19 kilo esrar, 110 bin kök kenevir ele geçirildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 19 kilo esrar, 110 bin kök Hint keneveri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu üretildiği tespit edildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler bölgede düzenledikleri operasyonla 19 kilo esrar, 110 bin kök Hint keneviri ve 150 metre sulama hortumu ele geçirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-05-23 13:48:30
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