Bingöl'de, PKK'lı teröristlerin 4 deposu kullanılamaz hale getirildi

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 depo tespit edildi. Depolarla yapılan aramalarda ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Eren-4' operasyonu kapsamında Karlıova ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 4 depo tespit edildi.

Teröristlerin depoları kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen el yapımı patlayıcı operasyon bölgesinde imha edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-05-23 18:20:49



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