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Arı kovanı yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

DHA

Arı kovanı yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı


Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyon devrildi,  2 kişi yaralandı.
Hatay istikametinden gelen Naim Bozoba yönetimindeki arı kovanı yüklü kamyon, Genç-Diyarbakır karayolunun Tapantepe mevkiinde devrildi. Kazada, kamyon şoförü Naim Bozoba ve arı kovanlarının sahibi olduğu öğrenilen Fırat Kanar, yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazada yola saçılan arı kovanları ve içinden çıkan arılar Bingöl Arıcılar Birliği ekipleri tarafından toplandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2021-05-24 14:17:11

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