Kara yolunda tehlikeye rağmen sopalı kavga

Serkan BİNGÖL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖLDiyarbakır kara yolunda, araçların geçişine rağmen 10 kişi, ellerindeki sopalar ile birbirlerine saldırdı. Kavga anı, cep telefonu kamarasına yansıdı.
BingölDiyarbakır kara yolunda, sabah saatlerinde 10 kişi, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Sanayi bölgesi mevkisinde tehlikeye rağmen yola çıkanlar, birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Serkan BİNGÖL
2021-05-27 12:13:12
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