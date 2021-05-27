Bingöl’de kadınlar, 3 bin fidanı toprakla buluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de kadınlar, 3 bin fidanı toprakla buluşturdu

İHA

Bingöl’de kadınlar, 3 bin fidanı toprakla buluşturdu

Bingöl’de “Mercan Hatıra Ormanı” etkinliğinde kadınlar, 15 dönümlük araziye 3 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan Mercan Seferberliği kapsamında Bingöl’de “Hatıra Ormanı” oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler ile Orman İşletme İl Müdürlüklerinin koordinesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde “Mercan Hatıra Ormanı” fidan dikma etkinliği düzenlendi. Kent genelinde şehit olan 31 kadın adına fidan dikilirken, sağlık ve çeşitli kurumlarda çalışanlar kadınlar da etkinliğe gelerek fidan dikimi gerçekleştirdi.
Etkinliğe Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, kentteki kurumlarda görevli kadınlar katıldı.
Kurumun Kadın Hizmetleri Biriminde görevli Psikolog Pınar Bozkurt yaptığı açıklamada:" Kadına yönelik şiddete vurgu yaparak, kadınlar adına mercan ormanları etkinliğini gerçekleştirdik. Tüm kadınlar adına özellikle pandemi sürecinde çok emek veren kadın sağlık çalışanları adına ve Bingöl’de şehit olan kadınlarımız adına 3 bin fidan dikildi. Kadınlarımız, can suyunu kendi elleriyle verdiler. Doğaya nefes Bingöl’e bir nefes olsun istedik” dedi.
Diktiği fidanın geleceğe nefes olmasını temenni eden sağlık personeli Yeşim Şener, “Bingöl’de kadınlar için fidan dikme etkinliği düzenlendi. 3 bin adet fidan dikildi. Ben de kendi adıma ve sağlık çalışanları arkadaşlarım adına fidan diktim. İnşallah geleceğe nefes olur” şeklinde konuştu.
Fidan diken kadınlardan Cemre Kılınç ise “ Kadınlar için 3 bin fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Umut yeşertmek adına biz de katıldık. Bir fidan bir umut ve sonrasında daha da büyüyen yeşil bir dünya, sürdürülebilir bir dünya için etkinliğe katıldık. Umarım herkes için güzel geçmiştir. Biz çok memnunuz katıldığımız için” diye konuştu.
Amaçlarının kadına şiddete dur demek olduğunu anımsatan Vali Yardımcısı Fatih Kaya da “ 15 dönüm arazide 3 bin fidanımızı toprakla buluşturuyoruz. Mercanlar nasıl okyanuslardaki hayatın daimini sağlıyor ise kadınlarımız da bizlerde hayatın daimini sağlamaktalar. Kadınlar için 3 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Amacımız kadına yönelik ayrımcılığa, şiddete durmak demek ve bu ormanı adına oluşturmuş oluyoruz”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de kara yolunda taşlı sopalı kavga o anlar kamerada
YEREL HABERLER Bingöl’de kara yolunda taşlı sopalı kavga o anlar ...
Kara yolunda tehlikeye rağmen sopalı kavga
YEREL HABERLER Kara yolunda tehlikeye rağmen sopalı kavga
Bingöl’de 9 kene vakası görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bingöl’de 9 kene vakası görüldü, 1 kişi hayatını ...
Araçtaki 1 kilo metamfetamini 'Ezer' ve 'İmla' buldu
YEREL HABERLER Araçtaki 1 kilo metamfetamini 'Ezer' ve 'İmla' buldu
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı