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Bingöl'de kadına şiddete dikkat çekmek için 3 bin fidan diktiler

DHA

Bingöl'de kadına şiddete dikkat çekmek için 3 bin fidan diktiler


Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Orman İşletme İl Müdürlüğü koordinesinde, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için, 15 dönümlük alana 3 bin fidan dikildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla, Bingöl'de 'Mercan Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Organize Sanayi Bölgesi'nde oluşturulan alana, 3 bin adet fidan dikildi. Bingöl'de çeşitli tarihlerde şehit olan 31 kadın adına dikilen fidan etkinliğine, sağlık ve çeşitli kurumlarda çalışan kadınlar da katıldı.
'KADINLARA İTHAFEN HATIRA ORMANI'
Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Fatih Kaya, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla, hatıra ormanı oluşturduklarını ifade ederek, "3 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Amacımız, kadına yönelik ayrımcılığa, kadına yönelik şiddete dur demek. Bu ormanı onların adına ithaf etmiş bulunmaktayız. Bizler bu fidanları, inşallah kadınlarımıza yönelik bundan sonra hiçbir şiddetin olmayacağını düşünerek, toprakla buluşturuyoruz. İlimizde 31 kadın şehidimiz var. Bu kadın şehitlerimizin anısına, kendi kimlikleriyle bu fidanları dikiyoruz. Ben de kahraman şehit annemiz adına, bir fidan diktim. Annemiz, Elmalı Köyünde çıkan çatışmada, korucular ve güvenlik görevlilerimiz için mevizeye cephane taşırken, maalesef teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuştur" dedi.
'BİNGÖL'E BİR NEFES OLSUN İSTEDİK'
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Biriminde görevli Psikolog Pınar Bozkurt ise, "Kadına yönelik şiddete vurgu yaparak, kadınlar adına mercan ormanları etkinliği gerçekleştirdik. Tüm kadınlar adına, özellikle pandemi sürecinde çok emek veren kadın sağlık çalışanları adına, Bingöl'de şehit olan kadınlarımız adına 3 bin fidan dikildi. Kadınlarımız, can suyunu kendi elleriyle verdi. Doğaya nefes, Bingöl'e bir nefes olsun istedik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2021-05-27 16:21:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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