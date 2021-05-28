Bingöl’de para bulan çocuklar, parayı imama teslim etti

Bingöl’ün Genç ilçesi Kültür Mahallesi’nde bir miktar para bulan çocuklar, parayı imama teslim etti.
Genç ilçesi Kültür Mahallesi 151’inci sokakta oturan çocuklar, yerde bir miktar para buldu. Buldukları parayı camii imamı İbrahim Övün’e teslim eden çocuklar, yürekleri ısıttı.
Çocuklara hassasiyetinden dolayı teşekkür eden imamı Övün, sahibine ulaşmaya çalışacaklarını aktardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.