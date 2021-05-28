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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El emeği ürünler, öğrenciler için satışa sunuldu

İHA

El emeği ürünler, öğrenciler için satışa sunuldu

Bingöl’ün Genç ilçesinde el emeği göz nuru ürünler, ihtiyaç sahibi öğrenciler için satışa sunuldu.
Şehit Murat Yıldırım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında “Bir İlmek Bin Mutluluk” sloganıyla pandemi sürecinde öğrenci, veli ve öğretmen işbirliğiyle örgü ve doku süs eşyaları yaptı. Yapılan ürünler okulda sergi açılarak satışa sunuldu. Açılan sergiyi İlçe Başkanvekili Fehmi Mutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, okul idarecileri ve öğrenciler gezip, alış veriş yaptı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, "Pandemi sürecinde boş durmayarak farkındalık oluşturup öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin katkılarıyla yapılan oyuncaklar satışa sunuldu. Elde edilecek gelir ile de ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olacaklar. Bu tür çalışmaları devamlı hale getirmek istiyoruz. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Okul Müdürü Hakan Kaya da “Amacımız pandemi sürecinde öğrencilerimizi ve velilerimizi evde daha iyi vakit geçirmelerini sağlamak ve elde edilecek gelir ile de ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktı. Şuan projemizin son aşamasındayız satış sonrasında belirleyeceğimiz ihtiyaç sahibi ailelere hem hediyelerini hem de ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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