Bingöl’de Eren-4 Operasyonunda 2 adet EYP ele geçirildi

– Bingöl’de devam eden Eren4 operasyonları kapsamında jandarma ekipleri tarafından Yayladere ilçe kırsalında 2 adet EYP ele geçirildiği bildirildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Bingöl İli Yayladere İlçesi kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) olduğu duyumunun alınması üzerine, 27 Mayıs 2021 tarihinde Bingöl İli Yayladere İlçesi Kırsalında icra edilen EREN 4 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 2 adet el yapımı patlayıcı madde (EYP) ele geçirilmiştir” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.