Bingöl'de teröristlerin toprağa gömülü patlayıcıları ele geçirildi

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Yayladere ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren-4' operasyonu kapsamında Yayladere ilçesi kırsalında operasyon başlattı. Güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin toprağa gömdüğü 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcılar, operasyon bölgesinde kontrollü şekilde imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Yayladere Aziz ÖNAL

2021-05-28 18:41:45



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