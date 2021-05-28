Bingöl'de aranan FETÖ üyesi, saklandığı evde yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Bingöl'de terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, yaptıkları istihbari çalışmayla şüphelinin bir evde saklandığı bilgisi edindi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ üyesi şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-05-28 18:45:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.