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Olimpiyatlarda yarışacak Balkan Şampiyonu Ağralı: "Sonunda başardım, hayallerime kavuştum”

İHA

Olimpiyatlarda yarışacak Balkan Şampiyonu Ağralı: "Sonunda başardım, hayallerime kavuştum”

Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlara katılmaya hak kazanan Atletizm Balkan Şampiyonu Yavuz Ağralı, “Olimpiyata gideceğimin ilk haberini görünce ben de duygulandım. Evet, sonunda başardım, hayallerime kavuştum. Olimpiyat herkesin, her sporcunun hayalidir” dedi.
Geçen yıl Japonya’nın Tokyo kentinde yapılması planlanan ancak korona virüs nedeniyle ertelenen 32. Yaz Olimpiyatları, bu yıl 23 Temmuz8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Tokyo 2020 Olimpiyatları için hazırlıkların sürdüğü günlerde maraton için 31 Mayıs’ta kota sürecinin tamamlanmasına birkaç gün kala, Türkiye adına yarışacak 4 atletli maraton takımını belirlendi. 4 atletli maratonda ter dökecek olan milli atlet Bingöllü Yavuz Ağralı, 70 günlük Kenya kampının ardından memleketine döndü, olimpiyat hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Olimpik sahada düzenli olarak antrenmanlarını gerçekleştiren milli atlet Ağralı, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.
2002 yılında atletizm sporuna başladığını belirten Ağralı, “En büyük hayalim, hedefim olan olimpiyatlara katılmaya hak kazandım. Geçen yıl Sevilla maratonunda olimpiyat barajını geçmiştim. Pandemiden dolayı olimpiyatlar ertelenmişti. Daha sonra antrenmanlarımı evde yaptım. Hafta sonları evde hafta içleri de dışarda yapmaya çalıştım. Kışın önce Etiyopya’ya gittik. Orada iki ay boyunca kaldım federasyon ve bakanlığımızın destekleriyle. Daha sonra Kenya’ya 70 günlük kampa gittim. Şu anda federasyonumuz açıkladı resmi olarak olimpiyatlara katılacağım” dedi.
Bingöl tarihinde ilk defa birinin yaz olimpiyatlarına katılacağını aktaran Ağralı, “Bingöl tarihinin yaz olimpiyatlarında gidecek olan ilk sporcu ben olacağım. Kış olimpiyatlarında 1992 yılında giden bir ağabeyimiz vardı ama yaz olimpiyatlarında gidecek olan ilk benim. Bu da benim için ayrıca gurur verici” şeklinde konuştu.

“Olimpiyat herkesin, her sporcunun hayalidir”
Hayallerine kavuştuğunu için mutlu olduğunu aktaran Ağralı, “Olimpiyata gideceğimin ilk haberini görünce ben de duygulandım. Evet, sonunda başardım, hayallerime kavuştum. Olimpiyat herkesin, her sporcunun hayalidir. Bu bütün branşlarda öyledir, olimpiyatın ayrı bir havası var. Bingöl’de de bir ilk olunca tabi ki ayrı bir gurur oluyor. İnşallah Bingöl’de benden sonra da daha fazla katılım olur. Tek temennim de budur” diye konuştu.
Türkiye’ye en iyi derece ile dönmeyi hedeflediğine değinen Ağralı, “Hedefim olimpiyatlarda her sporcunun hayali olan madalyayı getirmek. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Madalya almak istiyorum. Bunun için de sıkı çalışmalarıma devam ediyorum. Türkiye’ye getireceğim en iyi sıralamayı, en iyi dereceyi getirmek istiyorum. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
Milli atlet Ağralı, 2017 yılında Zagreb’de gerçekleşen Balkan Maratonlarında 2:18:22’lik bir derece yaparak şampiyon olurken, geçen yıl da İspanya’nın Sevilla kentinde yapılan maratonda, 2:10:41’lik müthiş bir derece yaparak Tokyo Olimpiyatları barajını geçmeyi başarmıştı.

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