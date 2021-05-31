Bingöl’de Ceza İnfaz Kurumları için kitap bağış kampanyası

Bingöl’deki Ceza İnfaz Kurumları için kitap bağış kampanyasına start verildi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İş Birliğiyle Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için “Bir Kitap Bir Umut” kitap bağış kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda Bingöl Adliyesi içinde kurulan standa ilk kitap bağışlarını Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Taş, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Tahsin Yağcı ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Kasım Barman yaptı.

Açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu,"Bugüne kadar yapılan doktrinel ve bilimsel araştırmalar göstermiştir ki, eğitimöğrenim düzeyi ile okuma alışkanlığı, bireyin toplumsal beklentilere uygun davranış sergilemelerinde önemli bir etmen olduğu gibi, sosyalleşip topluma yeniden kazandırılmalarında da etkili olmaktadır. Türk Ceza Adalet sisteminde de benimsendiği üzere, suç ve suçlularla mücadelede esas olan iki kriter, yeniden suç işlenmesinin önlenmesi ve hükümlünün topluma yeniden kazandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Ceza İnfaz Kurumlarımızda, hükümlülere yönelik verilen sosyalleştirme programlarının yanı sıra, eğitim öğretim programları ile de topluma yeniden kazandırılmaları hedeflenmektedir. Kitap okumaya yönlendirme ve kitap okuma programları ile ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlülerimizin bilinçlenmeleri, kaliteli zaman geçirmeleri ve cezasının infazından sonra topluma yeniden bilinçli bir birey olarak kazandırılmaları sağlanmaktadır. Hali hazırda ülkemiz genelindeki tüm Ceza İnfaz Kurumlarında kütüphane hizmeti verilmektedir. En son 2020 yılı verilerine göre, hükümlü ve tutuklularca Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerinden yaklaşık 1 milyon adet kitap ödünç alınmıştır. Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası süreci başlatılmıştır. Kampanyaya katılmak isteyen bağışçılarımız kurulacak olan bağış standına kitaplarını teslim edebilirler. Unutulmamalıdır ki, bağışlanan her kitap, bir umut olabilir”dedi.

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