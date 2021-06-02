Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor 



Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaşanan kuraklık, arıcıları da etkiledi. Bal üreticisi Abdurrahman Çakırcı (47), bölgede son 20 yılın en kurak mevsiminin yaşandığını, bu nedenle arıların bal yapmak için çiçek bulamadığını söyledi.

Son 20 yılın en kurak mevsiminin yaşandığı Bitlis´te arılar da etkilendi. Yeterli yağış düşmeyince bölgedeki çiçek ve bitkilerin kuruduğuna dikkat çeken bal üreticileri, arıların da bu nedenle bal üretemediğini söyledi. Karlıova ilçesinde 20 yıldır arıcılık yapan Abdurrahman Çakırcı, her yıl 6 ton bal hasadı yaptığını, bu yıl ise kuraklıktan dolayı 2 ton bile alamayabileceklerini ifade etti. Kendisinin 200 arı kovanının bulunduğunu belirten Çakırcı, "20 yıldan beri ilk kez böyle bir kuraklık görüyorum. Bahar mevsimini yağışsız geçirdik. Yaz aylarında ise, ne yapacağımı bilemiyorum. Her yıl 6 ton bal üreten arılarım, bu yıl çiçek bulamıyor. Bu nedenle bu yılı boş geçirme korkumuz var. Böyle giderse, insanlar bu yıl bal bulamayabilir. Kuraklıktan dolayı bitkiler kurudu ve arı çiçek bulamıyor. Arılar aç kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL

2021-06-02 12:16:46



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