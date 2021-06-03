Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi

İHA

Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi

Bingöl’de yaşayan 65 yaşındaki 3 çocuk 10 torun sahibi Kıymet Sürücü, hem haberlerin alt yazılarını takip etmek, hem torunları ve çocuklarının mesajlarını okumak için kursa giderek okuma yazma öğrendi. Şimdi de bilgisayar kursuna gitmek isteyen Kıymet teyze, okumanın yaşı olmadığını söyledi.
65 yaşındaki Kıymet Sürücü, geçen yıl eşini kaybettikten sonra yalnız kaldı. Hastaneye gidince zorluk yaşayan, torunlarının attığı mesajlara yanıt veremeyen ve televizyondaki haberlerin alt yazılarını okuyamayan Sürücü, okumayazma kursuna gitmeye karar verdi. Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’nde Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı Aile Destek Merkezi’nin kurulmasıyla kursa giden ve eğitim almaya başlayan Sürücü, 3 ay sonunda okumayazma büyük bir ilerleme kaydetti. Günlük olarak televizyon haberlerini takip edip alt yazıları okuyan Kıymet teyze, şimdi torunlarının attığı mesajları da okuyarak yanıt vermeye başladı.
Eşinin vefat ettiğini anımsatan Kıymet Sürücü, “Eşim geçen sene vefat etti bende evin içinde yalnız kaldım. Televizyon izliyorum, haberler çok meraklıydım. Haberler geçiyordu bilmiyordum ne olduğunu. Televizyon çok izliyorum. Bilmiyordum haberleri Allah’a çok şükür şimdi haberlerde ne geçse biliyorum okumayı. Çözdüm okumayı. Telefona gelen mesajları bilmiyordum. Kim mesaj gönderiyorsa, söylüyordu mesajlara hiç bakmadığımı. Ben bilmiyordum. Allah’a çok şükür şimdi torunlar mesaj gönderiyor okuyorum, gelin, oğlum mesaj gönderiyor okuyorum. Çok şükür” dedi.

Hedefi bilgisayar öğrenmek
Okumayazma kursundan sonra bilgisayar öğrenmek istediğini aktaran Sürücü, “Okumayazmayı bitirdikten sonra her şeyi okumayı istiyorum. Özellikle bilgisayar kursuna gitmek istiyorum. Ben istiyorum ki her şeyi bileyim. Hastaneye gidiyordum, bilmiyordum burası neresidir bana söyleyin. Hangi katta hangi birim vardı diye soruyordum, bilmiyordum. Şimdi nereye gitsem biliyorum. Benim yaşımdakiler de gelsin okumayı öğrensinler, okumanın yaşı yoktur” şeklinde konuştu.
Aile Destek Merkezi2 Koordinatörü Dilan Bayraktar ise, “Mesleki eğitim kurslarımızın ağırlıklı olduğu merkezimizde okumayazma kurslarını da yoğun istek üzerine açtık. 65 yaşındaki Kıymet teyzemiz kursta çok hevesli ve istekliydi. Bu yolda büyük bir çaba gösterdi. Şu anki hedefi de bilgisayar kursuna gitmek, teknoloji ile tanışmak. Aynı zamanda ahşap boyama kursunda da yeteneklerini geliştirdi. Eğitimin yaşı olmaz diyerek Kıymet teyzemiz gibi yaşı büyük olan büyüklerimizi merkezimize bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Solhan Spor’da smaçör ve orta oyuncu transferi
YEREL HABERLER Solhan Spor’da smaçör ve orta oyuncu transferi
Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor 
YEREL HABERLER Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor 
Bingöl’de iki köyde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bingöl’de iki köyde çıkan orman yangını büyümeden ...
Bingöl’de orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Bingöl’de orman yangını söndürüldü
Bingöl’de normalleşme süreciyle esnaflar müşterilerini ağırlamaya başladı
YEREL HABERLER Bingöl’de normalleşme süreciyle esnaflar ...