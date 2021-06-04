Bingöl’de insan kemikleri bulundu 48 gündür kayıp olan Hasan dedeye ait olduğu değerlendiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de insan kemikleri bulundu 48 gündür kayıp olan Hasan dedeye ait olduğu değerlendiriliyor

İHA

Bingöl’de insan kemikleri bulundu 48 gündür kayıp olan Hasan dedeye ait olduğu değerlendiriliyor

Bingöl’de bir çoban tarafından dere yatağında kıyafetlerle insan kemikleri bulundu. Bulunan kemiklerin 48 gün önce kayıp olan 91 yaşındaki Hasan Göcük’e ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyü mevkisindeki dere yatağında hayvanlarını otlatan bir çoban, kıyafet, ayakkabı ve tespih buldu. Bunun üzerine bölgeye detaylı bakan çoban, ağaçlarında dibinde insan kemikleri ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleriyle savcı olay yerinde inceleme yaparken, insan kemiklerinin 17 Nisan tarihinde ilçeye bağlı Balgözü köyünde kaybolan 48 gündür bulunamayan Hasan Göçük’e (91) ait olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Göçük'ün yakınları, insan iskeletinin çevresinde bulunan kıyafetlerin kayıp şahsa ait olduğunu söylediği ifade edildi.
Öte yandan kemiklerin Hasan Göçük'e ait olup olmadığının Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılacak DNA incelemesi sonrasında kesinlik kazanacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
YEREL HABERLER Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 ...
Solhan Spor’da smaçör ve orta oyuncu transferi
YEREL HABERLER Solhan Spor’da smaçör ve orta oyuncu transferi
Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor 
YEREL HABERLER Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor 
Bingöl’de iki köyde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bingöl’de iki köyde çıkan orman yangını büyümeden ...