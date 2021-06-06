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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

İHA

Saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde koyunlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı saman yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum’a doğru seyir halinde olan İsmet C. yönetimindeki 35 AKY 390 plakalı saman yüklü tır kavşakta önüne çıkan koyun sürüsü ve köpeklere çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün manevra yapmasıyla saman yüklü tır devrildi. Tırın devrilmesiyle araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar tedavi edilmek üzere İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Samanlar ise araziye saçıldı.

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