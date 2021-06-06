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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de 3 ilçede 9 muhtarlık seçimi

DHA

Bingöl'de 3 ilçede 9 muhtarlık seçimi


Aziz ÖNAL/GENÇ-BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün merkez ve 3 ilçesindeki 5 mahalle ve 4 köyde muhtarlık seçimi için sandık başına gidildi.
Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) ülke genelindeki 765 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor. Bu kapsamda Bingöl merkeze bağlı İncesu ve Bahçeli köyleri, Genç ilçesine bağlı Kültür ve Yeşildere mahalleleri, Karlıova ilçesine bağlı Ciligöl köyü ile Seyrantepe Mahallesi, Yayladere'ye bağlı Conah Mahallesi ile Dalbasan ve Kırköy köylerinde ara seçim heyecanı yaşanıyor.
Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2021-06-06 12:31:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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