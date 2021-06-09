Bingöl’de trafik kazası: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BingölMuş karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, BingölMuş karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 AF 086 plakalı araç, 23 BC 117 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan 4 kişi araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Araçta sıkışanları çıkarmak için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler 4 yaralıyı araçtan çıkartarak hazır bekleyen ambulanslara aldı.

Yaralılar, sevk edildikleri Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.