Bingöl'de fırtına fabrikasının çatısını uçurdu

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de etkili olan fırtına, tekstil fabrikasının çatısını uçurdu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.
Akşam saatlerinde Bingöl'de etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sanayi bölgesinde bulunan tekstil fabrikasının çatıları fırtına nedeniyle uçtu. Fırtınanın etkisiyle uçan çatıların kereste ve saçları mahalle içerisinde cadde ve sokaklara dağıldı.
Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2021-06-09 19:59:02
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