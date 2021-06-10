Bingöl’deki deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

– Bingöl’ün Solhan ilçesinde hastane personelleri tarafından gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.



Hastane Afet Planı kapsamında Solhan Devlet Hastanesi personeline deprem ve yangın eğitimleri verildi. Eğitimler sonrası ise tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata, AFAD, itfaiye, UMKE ile polis ekipleri de katılarak destek verdi. Anonslarla hastanede bulunanlar uyarılırken, senaryo gereği depremde yaralanmış vatandaş itfaiye yardımıyla tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Çıkan yangın ise itfaiye ekipleri ve hastane personelinin koordineli çalışması sonucu söndürüldü. Polisin güvenlik tedbiri aldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Tatbikat hakkında bilgi veren Hastane Başhekimi Dr. Murat Döger, “Bugün ‘Hastane Affet Planı’ kapsamında gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatımızı Sivil Savunma Birimi önderliğinde önce planlandı ve İl Sağlık Müdürlüğü izni dahilinde yapıldı. Tatbikatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hastane Sivil Savunma Amiri Serhat Bilmez ise “Hastane Affet Planı kapsamında yapılan tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikatımıza, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis destek verdi. Olası bir yangın, deprem ve felaketlerde hastane olarak neler yapmamız gerekir, ne eksiklerimiz var, neleri daha iyi yapabiliriz düşüncesi ile her yıl HAP kapsamında tatbikatlar yapıyoruz. Bugün tatbikat öncesinde hastanemizde bütün personele depremlerde ve afetlerde neler yapılması gerekiyor diye eğitim verildi. Akabinde ikinci katta tahliye planı çerçevesinde hasta tahliyesi gerçekleştirildi. Depremde yaralanmış vatandaşımızın ve hastalarımızın itfaiye yardımıyla ve AFAD’ın çalışmalarıyla ikinci kattan tahliyelerini gerçekleştirildi. Daha sonra hastane bahçemizde çıkan yangına personelimiz müdahalede bulundu. Daha sonra başhekimimizin talimatıyla yeşil kod verilerek tatbikatımız sona erdirildi” diye konuştu.

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