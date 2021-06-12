Yamaç paraşütçüleri, Bingöl semalarında



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de düzenlenen 'Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'na Diyarbakır, Batman ve Elazığ dahil birçok ilden katılan 47 pilot, 1800 rakımlı tepeden yamaç paraşütüyle atladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Yolçatı Kayak Tesisleri'nde 'Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması´ düzenlendi. Bingöl'de ilk kez düzenlenen yarışmaya çevre iller Elazığ, Batman ve Diyarbakır´ın yanı sıra Adana, Ankara, Samsun dahil farklı şehirlerden 47 pilot katıldı. Yarışmacılar, 1800 rakımlı tepeden yamaç paraşütüyle atladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Alirıza Akarca, "İlimizde 3 kategoride paraşüt yarışmaları düzenleniyor. Bu yarışmaların amacı, Bingöl´ümüzün doğasını, coğrafyasını tanıtmak. Yarışmanın burada yapılması bizim için sevindirici oldu. Önümüzdeki yıllarda, Türkiye şampiyonluğunu ilimize getirmek, bu yarışmaları başarıyla temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yarışmaya Siirt Havacılık Kulübü'nden katılan Muhittin İdis ise "Bingöl´de çok güzel bir atmosfer var. Doğası çok güzel. Buranın doğası yeni keşfedilmeye başlanmış. Burada ilk defa böyle bir organizasyon tertip ediliyor. Ortam çok güzel, yetkililer çok ilgili. Her sene buraya gelmeye çalışacağız. İnşallah Doğu'nun bütün illerinde böyle faaliyetler yapmaya çalışacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-06-12 17:00:23



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