– Bingöl’de Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yaşlı ve engelli kadına tekerlekli sandalye desteği verildi.
Solhan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında köy ziyaretleri yapıldı. Ziyaretler kapsamında Yenidal Köyünde ikamet eden engelli yaşlı bir kadının tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğu tespit edildi. İhtiyaç duyulan tekerlekli sandalye Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı’nın talimatları doğrultusunda karşılandı.Merkez personeli tarafından evinde tekrar ziyaret edilen yaşlı kadına tekerlekli sandalyesi teslim edildi.
Çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Merkez Müdürü Seyfettin Özdemir, "ASDEP kapsamında köy, mezra ayrımı yapmaksızın hane hane geziyor, vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinliyoruz. Kuruluşumuz hizmet modelleri kapsamına girenleri değerlendiriyor, diğer vakaları ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirerek vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek için çaba harcıyoruz. Tüm hanelerimizin kaydı tamamlanana kadar incelemelerimizi sürdürerek vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.