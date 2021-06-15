Bingöl’de 2 milyon 200 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl’de jandarmanın yaptığı çalışmada piyasa değeri 2 milyon 200 bin TL olan 5'er kilogram metamfetamin ile esrar ele geçirildi.

Valilik’ten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü unsurlarınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde Yolçatı Yol Kontrol Noktasında icra edilen uygulamada bir otobüs durdurulmuş olup İmla isimli Uyuşturucu Madde Arama Köpeğinin tepki vermesi üzerine 1 şüphelinin valizinde yapılan aramada 200 bin TL değerinde 4 paket halinde 5 kilogram skunk esrar maddesi ele geçirilmiştir. 13 Haziran 2021 tarihinde de Yolçatı Yol Kontrol Noktasında icra edilen uygulamada bir otobüs durdurulmuş olup Ezber ve İmla isimli Uyuşturucu Madde Arama Köpeklerinin tepki vermesi üzerine 2 şüphelinin valizinde yapılan aramada 2 milyon TL değerinde 5 paket halinde 5 kilogram metamfetamin maddesi, diğer 1 şüphelinin valizinde yapılan aramada ise 200 bin TL değerinde 60 adet Redmi Note 9 marka gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilerek 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.