'İmla' ve 'Ezber' tepki verdi, 2,2 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi



Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de jandamanın, son 10 günde gerçekleştiridiği yol kontrol uygulamalarında, 2 milyon 200 bin TL değerinde uyuşturucu madde ve 200 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, yol kontrol noktalarında uygulama yapıldı. 4 Haziran'da yapılan yol kontrolünde bir otobüste 'İmla' isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine, bir şüphelinin valizinde 200 bin TL değerinde 5 kilogram skunk esrar maddesi ele geçirildi. 13 Haziran'da yapılan yol kontrolünde ise 'Ezber' ve 'İmla' isimli narkotik köpeklerinin tepki vermesiyle, otobüsteki 2 şüphelinin valizinde değeri 2 milyon TL olan 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturuculara el konuldu.

Ayrıca, aynı otobüste yapılan aramada, bir şüphelinin valizinde 200 bin TL değerinde 60 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-06-15 12:56:17



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