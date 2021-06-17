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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneş enerjisi ve kendi yazılımlarıyla okul giriş kapısını otomatik yaptılar

İHA

Güneş enerjisi ve kendi yazılımlarıyla okul giriş kapısını otomatik yaptılar

Bingöl’de eğitim veren bir meslek lisesinde öğretmen ve öğrenciler güneş enerjisi kullanıp, kendi yazılımlarını geliştirerek okul giriş kapısını telefon aracılığıyla ile otomatik hale getirdi.
Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri kapsamında tasarruf hamlesi yaptı. Güneş enerjisinden faydalanmak için okul giriş kapısına 4 adet panel yerleştiren okul idaresi, yine öğretmen ve öğrencilerinin geliştirdikleri yazılım ile cep telefonu aracılığıyla okulun kapısının açılmasını sağlayarak kullanmaya başladı. Hem elektrikten hem de insan gücünden tasarruf eden meslek lisesinin, yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygınlaştırılması için bu çalışmayı farkındalık oluşturmak adına yaptığı ve çalışmalarının süreceği belirtildi. Yine aynı meslek lisesi, önceki yıllarda Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulların masa ve sıralarını yaparak hem öğrencilere ekonomik kazanç sağlamasına hem de döner sermaye işletmesine katkı sunarak cirosunu 2 Milyon TL’ye kadar ulaştırmıştı. Bu yıl da pandemi nedeniyle okulların otomatik dezenfektan standı ihtiyacını karşılamak için kolları sıvayan öğretmen ve öğrenciler, pandemiye rağmen cirolarını 700 bin TL’nin üzerine çıkarmayı başardı.
Bacasız fabrika gibi çalışan eğitim kurumu olduklarını belirten Okul Müdürü Ahmet Aşar, “Okulumuz 1969 yılında faaliyete girdi. Özellikle 2002 yılından itibaren döner sermaye işletmesinde tabiri caizse bacasız fabrika işlevini görmeye başladı. Bu noktada öğretmen, öğrenci, teknisyenlerimizim çalışmalarıyla 2018 yıllarında 2 milyon TL’lik ciroya kadar çıkmıştı. Son olarak pandemi döneminde okulumuzda yaptığımız çalışmalarla 20202021 Eğitim ve Öğretim yılında 700 bin TL’nin üzerine çıktı” dedi.
Aşar, “Yenilebilir Enerji Sistemleri içerisinde okulumuzdaki öğrencilere bu alanda uygulamalı eğitimleri nasıl verebiliriz düşüncesiyle okulumuzun giriş kapısını güneş enerjisi sistemiyle çalışan, otomatik ve yazılımı tamamen okulumuza ait olan bir sistem geliştirdik. Amacımız burada öğrencilerimizin uygulamalı olarak bu kazanımları elde etmesiydi. Bir başka amacımız ise Bingöl’de yenilebilir enerji sistemleri hakkında farkındalık oluşturmak. Bu noktada ülkemizin dışa bağımlılığını azaltıp yenilebilir enerji sistemlerinde yeni sistemler geliştirip, farkındalığı arttırmaktır” dedi.
Aşar, diğer kamu ve kurumların talep etmesi durumunda aynı sistemi yapmalarının mümkün olacağını aktardı.

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