Bingöl’de çatıda ipe dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de çatıda ipe dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı

İHA

Bingöl’de çatıda ipe dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl'de bir köyde çatıda ipe dolanan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
Merkeze bağlı Kurudere köyünde bir binanın çatısında ayağına ip dolanan kuşu gören vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Köye giden ekipler, aracın merdiveniyle yukarı çıkarak kuşu ipten kurtardı. Kurtarılan kuşun kırlangıç olduğu belirlenirken, tekrar doğal ortamına bırakıldığı belirtildi.
O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kamerasına kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güneş enerjisi ve kendi yazılımlarıyla okul giriş kapısını otomatik yaptılar
YEREL HABERLER Güneş enerjisi ve kendi yazılımlarıyla okul giriş ...
Solhan Spor, Tarık Öztekin ile anlaştı
YEREL HABERLER Solhan Spor, Tarık Öztekin ile anlaştı
Çatıdan düşen yavru karga tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Çatıdan düşen yavru karga tedavi altına alındı
'İmla' ve 'Ezber' tepki verdi, 2,2 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER 'İmla' ve 'Ezber' tepki verdi, 2,2 milyon TL'lik ...
Bingöl’de nesli tükenme tehlikesinde olan “Oklu Kirpi” görüntülendi
YEREL HABERLER Bingöl’de nesli tükenme tehlikesinde olan “Oklu ...
Bingöl’de 2 milyon 200 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de 2 milyon 200 bin TL değerinde uyuşturucu ...