Bingöl’de örtü yangınları söndürüldü

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Bingöl’de iki ayrı noktada çıkan örtü yangınları itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, yangınlardan ilki merkeze bağlı Yamaç Köyü sınırlarında çıktı.Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Bingöl Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.

Öteyandan merkezdeki bir parkta da otluk alanda yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle birlikte sevk edilen ekipler yangını söndürdü.

Yangınlarda bazı ağaçlarda kısmen zarar gördü.

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