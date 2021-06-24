Bingöl’de uyuşturucuya darbe: 101 kilo toz esrar, 2 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 101 kilo toz esrar 2 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü unsurlarınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde; Bingöl İli Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda; 23 Haziran 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda ormanlık alan içerisinde 2 bin kök kenevir bitkisi, çalılık alana gizlenmiş vaziyette ise 5 çuval ve jelikan bidon içerisinde toplam 101 kilogram toz esrar maddesi ve 2 adet elek ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.