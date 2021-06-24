Bingöl kırsalında uyuşturucu operasyonu

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 101 kilogram toz esrar ve 2 bin kök dişi hintkeneviri ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalar neticesinde düzenlediği operasyonda, 101 kilogram toz esrar, 2 bin kök dişi hintkeneviri ve esrar yapımında kullanılan 2 adet elek ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya jandarma tarafından el konulurken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-06-24 18:55:30



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